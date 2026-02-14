Martina Miliddi risponde al paragone con Samira Lui e com’è arrivata ad Affari Tuoi | Niente provini

Martina Miliddi spiega perché è arrivata a partecipare ad Affari Tuoi senza sostenere alcun provino. La cantante ha raccontato di essere stata invitata direttamente dal programma, senza passaggi di selezione formali. Ha aggiunto che l’esperienza è stata spontanea e che ha deciso di partecipare senza pensarci troppo. Durante l’intervista, ha anche commentato il paragone fatto con Samira Lui, sottolineando di sentirsi diversa e di aver scelto di seguire il suo percorso senza lasciarsi influenzare.

In una recente intervista Martina Miliddi ha confidato com’è arrivata ad Affari Tuoi e a chi ha fatto il paragone tra lei e Samira Lui ha deciso di rispondere una volta per tutte. Diventata volto fisso di Affari Tuoi, Martina Miliddi ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui ha rivelato com’è arrivata in trasmissione. Per lei non ci sarebbe stato alcun provino, ma sarebbe stata voluta da Stefano De Martino, come già accaduto a Stasera Tutto è possibile e al tour Meglio Stasera. “È nato tutto in maniera molto veloce. Sono entrata in corsa perché il programma era già iniziato da parecchio. Stefano mi ha chiamata personalmente per propormi questa meravigliosa avventura. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Martina Miliddi ha fatto notizia perché il suo rapporto con Stefano De Martino ha suscitato molte curiosità, a causa delle recenti dichiarazioni sui loro incontri.

