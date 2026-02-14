Marotta pre Inter Juventus | Giochiamo con consapevolezza Le sconfitte negli scontri diretti? Frutto di casualità nessuno ci ha mai messo sotto…
Marotta, presidente dell'Inter, ha spiegato che la squadra scende in campo con la convinzione di poter vincere, nonostante le recenti sconfitte negli scontri diretti siano state casuali e non frutto di una reale supremazia degli avversari. Durante un’intervista a Dazn, pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter-Juventus, ha ribadito che nessuno ha mai dominato completamente i nerazzurri nelle sfide decisive. La sua presenza in tribuna si vedeva mentre i giocatori si preparavano a scendere in campo, con il sorriso sicuro di chi crede nelle proprie capacità.
Inter News 24 Marotta, presidente nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus. Giuseppe Marotta, a pochi minuti dall’inizio di Inter-Juventus, match valevole per la 25esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. «Noi affrontiamo questa partita consapevoli di essere primi in classifica. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, ci sono ancora tante partite da giocare. Dobbiamo vivere questa sfida con la consapevolezza di ciò che abbiamo fatto finora. Non c’è nessun tarlo, le sconfitte negli scontri diretti sono frutto di casualità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu Inter, troppe sconfitte negli scontri diretti? L’allenatore risponde così in conferenza!
L’Inter non sa più vincere negli scontri diretti: cinque sconfitte su sei e il tabù che fa paura
L'Inter attraversa un momento difficile nei confronti diretti, con cinque sconfitte su sei partite e il peso di un tabù che si fa sempre più pesante.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Argomenti discussi: Inter-Juventus domani ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming; TS - Juventus al lavoro per il rinnovo di McKennie, sullo sfondo c'è l'Inter: Marotta sa bene come...; L’Inter ha deciso: stanziati 50 milioni per portarlo alla Pinetina in estate; Rinnovo McKennie, la Juventus spinge ma attenzione all'Inter.
Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Le scelte di Spalletti e ChivuNella notte più romantica dell’anno, quando le luci della città si accendono per celebrare l’amore, a San Siro va in scena un sentimento diverso. San Valentino si tinge di nerazzurro e bianconero, per ... msn.com
Inter-Juve è Marotta-Spalletti: oltre 25 anni tra fiducia, rotture e ritorniDalla Venezia di Zamparini all’Inter e oggi alla Juve: il rapporto tra Marotta e Spalletti attraversa 25 anni di calcio italiano. Ci sono rivalità che si alimentano sul campo e altre che prendono form ... juvedipendenza.net
Per Inter-Juventus di questa sera, è previsto un incasso di 8 milioni di euro. Se così fosse, la partita salirebbe al secondo posto tra gli incassi più alti nella storia della Serie A. La classifica degli incassi: Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro x.com
Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook