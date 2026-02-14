Marotta pre Inter Juventus | Giochiamo con consapevolezza Le sconfitte negli scontri diretti? Frutto di casualità nessuno ci ha mai messo sotto…

Marotta, presidente dell'Inter, ha spiegato che la squadra scende in campo con la convinzione di poter vincere, nonostante le recenti sconfitte negli scontri diretti siano state casuali e non frutto di una reale supremazia degli avversari. Durante un’intervista a Dazn, pochi minuti prima del calcio d’inizio di Inter-Juventus, ha ribadito che nessuno ha mai dominato completamente i nerazzurri nelle sfide decisive. La sua presenza in tribuna si vedeva mentre i giocatori si preparavano a scendere in campo, con il sorriso sicuro di chi crede nelle proprie capacità.

Inter News 24 Marotta, presidente nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus. Giuseppe Marotta, a pochi minuti dall’inizio di Inter-Juventus, match valevole per la 25esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. «Noi affrontiamo questa partita consapevoli di essere primi in classifica. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, ci sono ancora tante partite da giocare. Dobbiamo vivere questa sfida con la consapevolezza di ciò che abbiamo fatto finora. Non c’è nessun tarlo, le sconfitte negli scontri diretti sono frutto di casualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

L'Inter attraversa un momento difficile nei confronti diretti, con cinque sconfitte su sei partite e il peso di un tabù che si fa sempre più pesante.

