Marotta a Dazn | Non posso dimenticare la mia esperienza alla Juventus Sono riconoscente

Marotta ricorda con affetto il suo passato alla Juventus, dove ha vissuto momenti importanti. La causa è il suo lungo impegno nel club, che lo ha portato a gestire anche operazioni cruciali come la firma di nuovi accordi con i calciatori. Questa esperienza gli rimane nel cuore, anche ora che lavora altrove. Durante un'intervista a Dazn, ha spiegato quanto quella presenza abbia segnato la sua carriera e quanto gli abbia lasciato insegnamenti.