Marotta a Dazn | Non posso dimenticare la mia esperienza alla Juventus Sono riconoscente
Marotta ricorda con affetto il suo passato alla Juventus, dove ha vissuto momenti importanti. La causa è il suo lungo impegno nel club, che lo ha portato a gestire anche operazioni cruciali come la firma di nuovi accordi con i calciatori. Questa esperienza gli rimane nel cuore, anche ora che lavora altrove. Durante un'intervista a Dazn, ha spiegato quanto quella presenza abbia segnato la sua carriera e quanto gli abbia lasciato insegnamenti.
. Le parole del presidente nerazzurro. Beppe Marotta ha parlato a Dazn prima di Inter Juve. CONSAPEVOLEZZA – « Affrontiamo questa partita consapevoli di essere al primo posto, quello che conta sarà la prestazione che riusciremo a offrire. Veniamo da vittorie convincenti, siamo in una fase interlocutoria del campionato: questo è uno scontro diretto e dobbiamo confermare quanto di buono abbiamo fatto finora ». SCONTRI DIRETTI – « Non c’è nessun tarlo. Le sconfitte negli scontri diretti, a parte quello con la Roma che abbiamo vinto, sono frutto di casualità: le prestazioni sono state convincenti e dobbiamo partire da questo ragionamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Allegri Marotta, siparietto prima di Inter Milan che riaccende la nostalgia dei tifosi della Juventus: cos’è successo a DAZN
Spalletti Federica Zille, divertente siparietto a Dazn: «Ti posso dare un bacio?». La ricostruzione della simpatica dinamica con il tecnico della Juventus – VIDEO
I tifosi hanno assistito a un momento divertente tra Spalletti e Federica Zille durante la trasmissione di Dazn dopo Juventus-Lazio.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il nuovo stadio di Inter e Milan | Marotta a Valori in Campo Serie A Enilive; Un nuovo San Siro per Inter e Milan, Marotta: Sarà una nuova era, vogliamo aprirlo nel 2030; Lancio di petardi a Cremona dal settore ospiti: la condanna di Marotta Serie A Enilive; Marotta: Stadio, manto nuovo in un giorno! Ricavi doppi. U23-Oaktree, in 2 anni vogliamo….
Inter, Marotta: Scontri diretti? Non c'è nessun tarlo, sconfitte frutto di casualitàGiuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus:. tuttomercatoweb.com
Marotta ribalta tutto: Non abbiamo il tarlo degli scontri diretti, poi le parole d’affetto per la JuveIl presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a pochi minuti dalla gara dell'Inter contro la Juventus, dicendo la sua sul big match ... spaziointer.it
Il rito scaramantico nelle trattative #Marotta #Inter #DAZN x.com
Marotta fa il punto tra stadio e nuove frontiere: tutte le sue parole! https://www.internews24.com/marotta-intervista-dazn-stadio-mercato-oaktree-parole/ #Marotta #Inter #DAZN #SerieA facebook