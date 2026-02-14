Marlù ha inaugurato un nuovo negozio in centro storico a Parma

Il 12 febbraio, Marlù ha aperto un nuovo negozio a Parma, scegliendo il centro storico come sede. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare la presenza nel cuore della città, in una strada molto frequentata dai turisti e dai residenti. Il negozio si trova in Strada Cavour 29A, un punto strategico che garantisce un’alta visibilità e un flusso continuo di clienti.

Marlù ha inaugurato, il 12 febbraio, un nuovo store monomarca a gestione diretta nel cuore di Parma, in Strada Cavour 29A, una delle vie più centrali e rappresentative dello shopping cittadino. L'apertura segna un passaggio strategico, che rafforza così la propria presenza nel centro storico parmense con uno spazio rinnovato e pienamente coerente con la visione del marchio. Dopo la precedente apertura in franchising, il nuovo opening direzionale rappresenta un'evoluzione naturale del rapporto tra Marlù e la città, confermando l'importanza di Parma all'interno del percorso di crescita del marchio.