Marina La Rosa a Verissimo | i 47 chili le app di incontri e il lavoro da psicologa

Marina La Rosa ha partecipato a Verissimo per condividere il suo percorso di rinascita, dopo aver perso 47 chili e aver deciso di cambiare vita. La sua testimonianza si è concentrata sulla svolta vissuta negli ultimi anni, culminata anche nell’apertura di un profilo di incontri online, che le ha permesso di riscoprire sé stessa. Ora lavora come psicologa, aiutando le persone a superare le proprie difficoltà, proprio come ha fatto lei.

Marina La Rosa è tornata a Verissimo per raccontare la sua nuova vita. Non più solo l’ex concorrente della prima indimenticabile edizione del Grande Fratello, bensì una donna che ha trasformato le proprie fragilità in forza e oggi aiuta gli altri come psicologa. “Ho fatto un percorso inverso: prima ero in analisi, poi ho deciso di studiare per aiutare le persone”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha svelato anche capitoli molto dolorosi del suo passato. L’intervista di Marina La Rosa a Verissimo. A Verissimo Marina La Rosa ha ricordato con intensità il rapporto con il padre, che non è mai stato facile anche perché i suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo tre anni: “È stato tragico, perché non sapeva esprimere il suo affetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

