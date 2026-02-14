Margot Robbie e l’ammirazione per Rachel McAdams | sognavo di saper recitare come lei

Margot Robbie ha dichiarato di ammirare profondamente Rachel McAdams, perché desidera imparare a recitare come lei. La motivazione nasce dalla sua passione per il cinema e dal desiderio di migliorare la propria interpretazione, ispirata da alcune scene iconiche di McAdams. A raccontarlo è stata Robbie stessa durante un’intervista, quando ha parlato di come ha seguito con attenzione le performance dell’attrice canadese.

Proprio così, la novella Catherine, protagonista di Cime Tempestose svela alcuni particolari sulla carriera di attrice su chi è stata la sua principale fonte di ispirazione per recitare bene. Margot Robbie parla di sé durante un’intervista a BBC Radio 2 e attribuisce a Rachel McAdam s il merito di averla aiutata a diventare una star del cinema di serie A. Durante il tour promozionale di Cime Tempestose, l’attrice di Barbie e tre volte candidata all’Oscar ha rivelato di aver studiato l’audizione virale di McAdams per Le pagine della nostra vita prima delle sue, per entrare nella giusta mentalità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Margot Robbie e l’ammirazione per Rachel McAdams: “sognavo di saper recitare come lei” Margot Robbie: "Guardavo il provino di Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita prima di ogni audizione" Margot Robbie ha rivelato che, prima di ogni suo provino, si dedicava a guardare le riprese di Rachel McAdams nel film Le pagine della nostra vita. Send help è il film di sam raimi con dylan o’brien e rachel mcadams Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tra Margot Robbie e Jacob Elordi è vera chimica? Forse no…; Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi sul red carpet alla premiere di Parigi. FOTO; Margot Robbie, per Cime Tempestose, conferma che il method dressing è sempre la scelta giusta; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: una Margot Robbie da Oscar per Cime tempestose. Margot Robbie e il retroscena amaro a inizio carriera: Un collega mi disse di mangiare menoMargot Robbie racconta un episodio scioccante dei suoi esordi a Hollywood: un attore le regalò un libro per spingerla a dimagrire. rumors.it Pirati dei Caraibi 6, il produttore commenta l'indiscrezione sul figlio di Jack Sparrow e Margot RobbieIl prossimo capitolo di Pirati dei Caraibi coinvolgerà davvero il figlio di Jack Sparrow e il nuovo personaggio di Margot Robbie? Sulla questione è intervenuto lo storico produttore del franchise. comingsoon.it Margot Robbie e Alison Oliver reagiscono alla scena della proposta di matrimonio di Laurie e Jo in Little Women di Greta Gerwig (2019) x.com «Cime tempestose» di Emmerald Fennell è un film su due belloni che non dovrebbero amarsi ma si amano lo stesso, lei un po’ Barbie vittoriana (l’attrice è Margot Robbie), lui Ken versione selvatico uscito dallo spot di un profumo (Jacob Elordi), prede di una facebook