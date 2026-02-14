A causa delle forti mareggiate e venti di libeccio provenienti da sud si è verificata una sommersione dell'area costiera di Torino di Sangro. Il sindaco Nino Di Fonso, assieme all'ingegnere delle opere marittime, ha effettuato un sopralluogo presso il trabocco Punta Le Morge, in borgata marina. “Il problema dell'erosione è stato costantemente segnalato alla Regione - ricorda - ma ad oggi la situazione è in sospeso senza alcun esito”. Il primo cittadino fa sapere inoltre che il passaggio che conduce al trabocco Punta Le Morge verrà chiuso per scongiurare ulteriori rischi connessi al fenomeno erosivo ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Mareggiate e venti provocano una sommersione dell'area costiera: chiuso il passaggio al trabocco; Mareggiate e venti provocano una sommersione dell'area costiera: chiuso il passaggio al trabocco; La terra cede, il mare avanza: Riviera dei Cedri sotto pressione · CosenzaChannel.it; Il ciclone Nils si abbatte sulla Calabria, temporali e venti di burrasca provocano disagi e frane: è allerta – LIVE · LaC News24.

Mareggiate e venti provocano una sommersione dell'area costiera: chiuso il passaggio al traboccoA causa delle forti mareggiate e venti di libeccio provenienti da sud si è verificata una sommersione dell'area costiera di Torino di Sangro. Il sindaco Nino Di Fonso, assieme all'ingegnere delle ... chietitoday.it

In arrivo l'Harry Bis, venti di burrasca e mareggiate con onde alte fino a 7-9 metriArriva la tempesta 'Harry Bis'. Sardegna, Sicilia e Calabria saranno nuovamente colpite da venti di burrasca, tempesta e mareggiate violente come era accaduto lo scorso 20 e 21 gennaio. Lorenzo Tedici ... adnkronos.com

Neve a bassa quota, venti di tempesta e mareggiate lungo le coste. Evacuate circa 500 persone a Cassano allo Ionio dopo l’esondazione del Crati Il maltempo torna a colpire con forza la Calabria, dove è stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologi facebook

ATTENZIONE! Venti forti e rischio mareggiate State alla larga da moli, pontili, scogliere, litoranee. Fidatevi… x.com