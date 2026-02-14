Marchio Maradona giustizia fatta | vittoria degli eredi!

La giustizia argentina ha confermato i diritti degli eredi di Diego Maradona, bloccando ogni tentativo di usare il nome e l’immagine del calciatore senza autorizzazione. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali, con i familiari che hanno dimostrato come le aziende abbiano cercato di sfruttare il patrimonio di Maradona senza permesso. La sentenza vieta alle imprese di firmare nuovi contratti o di commercializzare prodotti legati al nome del campione.

La giustizia argentina ha messo un pesante sigillo sulla vicenda dei diritti del nome di Maradona e della sua immagine, disponendo il divieto assoluto di innovare, contrattare o sfruttare i marchi registrati a nome della Sattvica S.A. L’ex avvocato Morla, insieme ad altri del suo entourage, non potranno più toccare quel “ brand ” che per anni ha rappresentato un business milionario. “Diego non è un marchio da spartire”: la soddisfazione dell’avv. Pisani. Angelo Pisani, lo storico difensore legale di Maradona in Italia, non nasconde l’emozione dopo la vittoria in tribunale: “È un passo importante per gli eredi e soprattutto per la memoria di Diego, che non è un marchio ma patrimonio dell’umanità sportiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

