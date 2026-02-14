Marche Pronto Soccorso sotto pressione | Ugl chiede più posti letto e sicurezza per il personale sanitario

Nelle Marche, il Pronto Soccorso è sotto stress a causa dell’elevato afflusso di pazienti. La carenza di posti letto fa aumentare i tempi di attesa e mette in difficoltà il personale sanitario. La Ugl denuncia questa situazione e chiede immediatamente più risorse e misure di sicurezza per gli operatori. Un’ambulanza resta in coda per ore, mentre i medici lavorano senza sosta per gestire l’emergenza.

Emergenza Sanità nelle Marche: Ugl lancia l'allarme, serve più posti letto per alleggerire i Pronto Soccorso. La sicurezza degli operatori sanitari e la crescente pressione sui Pronto Soccorso marchigiani impongono interventi urgenti. L'Ugl Salute Marche sollecita un aumento dei posti letto negli ospedali regionali, ritenendo che le misure di sicurezza, come l'introduzione di bodycam, siano insufficienti senza un potenziamento strutturale del sistema. La carenza di capacità ricettiva ospedaliera è considerata la radice del problema, che si manifesta con lunghe attese e un sovraccarico di lavoro per il personale.