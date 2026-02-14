Marcello Mordino 50 anni di risate | Eravamo due scemi in tv ogni sera e Palermo si divertiva

Marcello Mordino ha trascorso 50 anni a far ridere Palermo, perché quella sua capacità di scherzare in tv ha portato allegria a molte persone. La sua carriera si è concentrata sul divertimento quotidiano, creando momenti di leggerezza per il pubblico locale. Nonostante questo, ancora oggi non ha una pagina Wikipedia dedicata, cosa che sorprende considerando l’impatto che ha avuto sulla comunità.

Da Io vedo Cts a C'è posta per te, mezzo secolo di comicità: "Il primo amore non si scorda mai, la trasmissione con il mio amico Ferruccio Barbera resta la mia vita - racconta a PalermoToday -. Quanti momenti esilaranti con Sergio Friscia, era un talento straordinario". Dal 2000 fa il postino in tv per Maria De Filippi: "Ma non sono andato a letto con nessuno." Non ha una pagina Wikipedia. E già questa è un'ingiustizia, per uno che ha fatto ridere generazioni intere di palermitani. Ma Marcello Mordino, classe '53 e ormai quasi mezzo secolo di carriera televisiva alle spalle, non lo sa e se ne frega ("non sono social, non vado su Google.