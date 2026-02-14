Manifestazione a Forlì contro il disegno di legge sulla violenza sessuale | quando e dove

A Forlì, il sit-in di protesta contro il Ddl Bongiorno si svolge domani, domenica 15 febbraio, alle 11 in piazzetta Primo Levi, dopo che molte persone hanno manifestato preoccupazione sui possibili effetti della legge. La protesta nasce dalla decisione di cittadini e attivisti di mostrare pubblicamente il loro dissenso, radunandosi in un punto centrale della città per esprimere solidarietà alle vittime di violenza sessuale.

Forlì, 14 febbraio 2026 - Domani, domenica 15 febbraio, alle ore 11, in piazzetta Primo Levi a Forlì, si terrà un sit-in di denuncia, mobilitazione e solidarietà contro il disegno di legge sulla violenza sessuale noto come Ddl Bongiorno. L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione nazionale promossa dalla rete D.I.RE, con oltre 100 piazze coinvolte in tutta Italia. Perché si protesta. Al centro della protesta la modifica normativa che sostituisce il riferimento al 'consenso' con la 'volontà contraria' o il 'dissenso', un cambiamento che secondo promotrici e promotori rappresenta un arretramento nella tutela delle vittime di violenza sessuale e delle persone LGBTQIA+. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Cairoli a Brindisi per partecipare alla manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale.

A Milano, domenica 15 febbraio, un corteo si è formato per protestare contro la proposta di modifica della legge sulla violenza sessuale, con lo slogan “Se non c’è consenso è stupro”.

