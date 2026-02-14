Il Manchester City ha vinto la partita contro il Salford con un punteggio di 2-0, grazie a due gol segnati nel secondo tempo. La squadra di Guardiola ha così ottenuto la qualificazione ai ottavi di finale, mentre il West Ham ha superato il turno ai supplementari con una vittoria sofferta. Il Burnley, invece, ha subito una sconfitta inaspettata contro un club di terza serie, che ha concluso la partita con un risultato sorprendente.

Qualche sorpresa c'è sempre. Nei sedicesimi di finale della FA Cup passano molte delle favorite di giornata. Ma c'è anche chi ha dovuto abbandonare la competizione: è il caso del Burnley, che si è fatto buttare fuori dal Mansfield (terza serie). I padroni di casa si erano portati avanti al 21' con Laurent, ma sono poi stati ribaltati da Oates e Reed nella ripresa. Passa, seppur a fatica, il West Ham che si impone in casa del Burton (terza serie), con un gol al 95' (5' del primo tempo supplementare) di Summerville, che si dimostra in un ottimo stato di forma (4 gol nelle ultime 5 di Premier). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manchester City avanti, il West Ham passa ai supplementari. Burnley ko contro un club di terza serie

Nel match della diciassettesima giornata di Premier League, Manchester City e West Ham si sfidano sabato alle 16.

Oggi si è disputata la partita tra Manchester City e West Ham, con Reijnders che ha segnato per i padroni di casa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Liverpool battuto dal Manchester City ad Anfield; L'Arsenal frena a Brentford e il Manchester City torna a -4. Premier sempre più in bilico; La parata clamorosa di Donnarumma in Liverpool-Manchester City: miracolo su Mac Allister al 99'; Pronostico Manchester City-Fulham: analisi, quote e consigli.

FA Cup, il Manchester City agli ottavi senza faticare. Avanti anche West Ham e NorwichPratica FA Cup prontamente archiviata per il Manchester City, che batte 2-0 il Salford City e vola agli ottavi di finale della coppa inglese, raggiungendo. tuttomercatoweb.com

FA Cup, Manchester City agli ottavi: Guardiola elimina il Salford. Avanti anche il West HamI Citizens staccano il pass per il prossimo turno della Coppa d'Inghilterra: primo gol per Guehi in maglia sky blues. Bene anche gli Hammers di Castellanos ... corrieredellosport.it

Un Manchester City con diverse riserve in campo vince nel 4° turno di FA Cup. Battuto il Salford, club di League Two (4ª serie), grazie a un’autorete e al 1° gol di Marc Guéhi E pensare che il difensore inglese era stato eliminato dalla competizione lo scorso x.com

Bernardo Silva alla Juventus Ecco dove giocherebbe la stella del Manchester City che in estate andrà in scadenza di contratto Fabiana Della Valle e Marco Guidi facebook