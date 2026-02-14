Mancanza di stabilità per i lavoratori dell’Ospedale Moscati

La C.I.S.A.L. denuncia la precarietà dei lavoratori dell’Ospedale Moscati, causata dalla mancanza di stabilità nel settore sanitario. La sigla ha lanciato un appello chiedendo interventi concreti, mentre i dipendenti continuano a vivere con incertezze sul futuro. Da mesi, le assunzioni sono ferme e i turni instabili, creando tensioni tra il personale.

Moscati, l'appello della C.I.S.A.L.: precarietà all'ospedale e l'attesa per la svolta della Legge di Bilancio. Avellino – Una richiesta di interventi urgenti per stabilizzare il personale impiegato nei servizi in appalto è al centro del dibattito all'ospedale San Giuseppe Moscati. La C.I.S.A.L. sollecita l'attuazione della Legge di Bilancio 2026 per risolvere una situazione di precarietà che colpisce lavoratori fondamentali per l'assistenza ai pazienti, ma privi di contratti stabili e del pieno riconoscimento professionale. Una situazione di precarietà che affonda le radici nel sistema sanitario regionale.