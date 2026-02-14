Maltempo | zona centrosud della Puglia in allerta vento per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile previsioni meteo

Fra le regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c'è, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Venti forti meridionali su Puglia meridionale e settori adriatici centro-meridionali." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.