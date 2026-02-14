Maltempo Vibonati fa i conti con i danni | operai al lavoro e black out nelle contrade

Il maltempo ha provocato danni a Vibonati, costringendo le squadre di operai a intervenire subito per riparare strade e linee elettriche. Nelle contrade colpite, alcune zone sono ancora senza energia elettrica, mentre i lavori di sistemazione proseguono senza sosta. La pioggia intensa ha provocato allagamenti e smottamenti, rendendo difficile il traffico e complicando le operazioni di soccorso.

Dal Comune fanno sapere di aver contattato i tecnici di Enel, che stanno predisponendo l’arrivo di gruppi elettrogeni per garantire un primo supporto in attesa della riparazione definitiva del guasto Disagi e interventi in corso sul territorio comunale di Vibonati, dove l’amministrazione è al lavoro per fronteggiare le criticità legate al maltempo delle ultime ore. In particolare, operai e mezzi sono impegnati nella pulizia dei canali di scolo e nella rimozione della sabbia che ha invaso alcune strade e tratti del lungomare, con l’obiettivo di ripristinare al più presto condizioni di sicurezza e viabilità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il maltempo recente ha causato danni al cimitero di Bellona, con calcinacci e guaine caduti a terra.

Il maltempo causato dal ciclone Harry sta provocando ingenti danni nel Sud Italia, con un impatto stimato di circa due miliardi di euro.

Maltempo, il Lazio fa i conti con frane e allagamentiA Bracciano le abitazioni sono state invase dall’acqua; in provincia di Viterbo sono esondati i fiumi Mignone e Marta. Mareggiata sul litorale tra Ostia e Fregene. Oltre cento gli interventi dei Vigil ... rainews.it

