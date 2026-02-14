Maltempo sull’Italia | ciclone e freddo in arrivo piogge intense e venti di burrasca
Un ciclone proveniente dall’Atlantico ha investito l’Italia il 14 febbraio, portando piogge abbondanti e venti forti che causano disagi su molte regioni. La perturbazione, arrivata in concomitanza con San Valentino, ha provocato allagamenti e interruzioni di traffico nelle zone più colpite, come la Liguria e il Nord Italia.
Un ciclone di San Valentino porta instabilità diffusa Un'ondata di maltempo intenso sta interessando l'Italia nella giornata di oggi, 14 febbraio, a causa del passaggio di un ciclone di origine atlantica che rende la situazione particolarmente instabile. Il sistema depressionario, definito dagli esperti profondo e strutturato, sta provocando piogge abbondanti, forti raffiche di vento e un calo deciso delle temperature, con fenomeni diffusi soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud. Le condizioni meteorologiche risultano quindi in rapido peggioramento, con una fase perturbata destinata a proseguire anche nei prossimi giorni.
