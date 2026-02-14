Maltempo shock in Italia muro crolla su un’auto Terrore

Un muro crolla su un’auto a causa del maltempo improvviso in Italia, provocando panico tra i passanti. La forte pioggia e il vento hanno indebolito le strutture di un edificio, facendone crollare una parete sulla strada principale di una città del Nord. Un automobilista si trovava proprio sotto quando il muro si è sgretolato, rischiando gravi conseguenze. Il cielo si era scurito in modo repentino, annunciando l’arrivo di una violenta perturbazione.

Il cielo si era trasformato in una coltre plumbea e impenetrabile, una cupola di ferro che per giorni ha schiacciato ogni speranza di tregua. La pioggia non è caduta come un sollievo, ma come un assalto implacabile, trasformando il ticchettio sui tetti in un rombo sordo e minaccioso che faceva tremare i vetri delle finestre. Nel cuore della notte, mentre il silenzio veniva spezzato solo dal ruggito delle acque che reclamavano spazio, il terreno ha ceduto con un boato secco, trascinando con sé fango, detriti e certezze. Le strade, un tempo percorsi familiari di vita quotidiana, sono diventate fiumi in piena o voragini oscure, inghiottendo il metallo delle auto e minacciando le fondamenta stesse delle abitazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Una notte di paura a Casoria, dove un edificio è improvvisamente crollato, lasciando la comunità sotto shock.

Maltempo, pioggia e bufera di neve in Italia: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco, onde di nove metri. Lo scenario da Nord a SudIl 12 febbraio si apre sotto un cielo inquieto. Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia portando piogge diffuse, rovesci intensi, neve in quota e raffiche di vento e ... leggo.it

Maltempo, oggi allerta arancione in Campania, Lazio, E-R e Sardegna. Gialla in altre noveLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, oggi allerta arancione in Campania, Lazio, E-R e Sardegna. Gialla in altre nove ... tg24.sky.it

Agtw. . Maltempo, crollo di costone a Formello, c'è una vittima. Il sindaco: «Siamo sotto shock» facebook