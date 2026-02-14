Una nuova tempesta sta per colpire l’Italia, causando allagamenti e danni diffusi, a causa di intense precipitazioni e venti forti. Domenica, l’allerta gialla coinvolge 11 regioni, con possibili evacuazioni e situazioni di emergenza nelle zone più colpite. Il maltempo ha già provocato allagamenti e danni alle infrastrutture nel Centro e nel Sud, lasciando molte case isolate e strade impraticabili.

Allagamenti, evacuazioni e danni. L'Italia è ancora stretta nella morsa del maltempo. Piogge e venti hanno colpito in modo particolare il Centro e il Sud del Paese e per la giornata di domenica la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per 11 regioni. In provincia di Roma sono stati 100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. Le richieste gestite dalla Sala Operativa hanno riguardato principalmente allagamenti in abitazioni, negozi e cantine, oltre a segnalazioni di alberi e rami pericolanti. Inoltre, alcuni fulmini hanno colpito alberi, lampioni e cabine per elettricità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo, nuova tempesta in arrivo. Domenica allerta in undici regioni

Un nuovo fronte di maltempo si avvicina alle regioni italiane, portando con sé precipitazioni intense e nevicate in alcune aree.

Il maltempo ha portato piogge intense, neve e mare in tempesta, causando disagi in diverse zone italiane.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.