Maltempo in Campania | San Valentino colpito da piogge e temporali intensi

Il maltempo ha investito San Valentino a causa di forti piogge e temporali intensi che hanno causato disagi alle strade e alle abitazioni. Le precipitazioni abbondanti hanno messo in difficoltà gli automobilisti e hanno provocato allagamenti in alcune zone della città. La situazione si mantiene critica e le autorità monitorano attentamente le condizioni meteo.

Allerta Meteo in Campania: Dettagli e Previsioni. La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo, attivo a partire dalle 6 di sabato 14 febbraio e valido per le successive 24 ore. L'allerta è di livello arancione nella Piana Campana, inclusa la provincia di Caserta, mentre nelle aree dell'Alto Volturno e del Matese è stata diramata un'allerta di livello giallo. Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite.