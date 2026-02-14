Maltempo in Campania prorogata l’allerta fino alle 18 di domani

Il maltempo in Campania ha portato alla proroga dell’allerta fino alle 18 di domani, dopo che le piogge intense hanno causato allagamenti e disagi nelle zone più colpite. Nonostante la diminuzione del livello di allerta da arancione a giallo, le condizioni meteo rimangono instabili e continuano a interessare diverse aree della regione.

Cala il livello di allerta, da arancione a giallo, ma è ancora maltempo in Campania anche per le prossime ore. La perturbazione meteo proseguirà, infatti, fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio. La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo ma abbassando il livello da Arancione a Giallo sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Permane un livello di allerta meteo Gialla sulle zone 2 ( Alto Volturno e Matese), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento).🔗 Leggi su Ildenaro.it Allerta meteo in Campania prorogata fino a domani Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla in gran parte della Campania fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio. Maltempo in Campania: prorogata l’allerta meteo gialla fino a domenica mattina Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Maltempo in Campania: si contano i danni Argomenti discussi: Maltempo in Campania, allerta meteo gialla fino alle 14 di domenica 8 febbraio; Allarme frane per il maltempo: allerta meteo della protezione civile; Maltempo, prorogata l'allerta meteo per rischio idrogeologico: le zone a rischio; Maltempo, prorogata allerta meteo in alcune zone della Campania. Maltempo in Campania, prorogata l’allerta meteo: resta gialla fino a domenica 15 febbraioLa perturbazione prosegue fino alle 18 del 15 febbraio. Livello ridotto da arancione a giallo su Napoli e fascia costiera ... fanpage.it Prorogata allerta meteo, livello gialloLa perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà fino alle 18 di domani, domenica 15 febbraio. La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l’aller ... rainews.it #Cronaca #allertaarancione #meteo Allerta meteo arancione in Campania: scuole chiuse in diversi comuni per il maltempo del 14 febbraio facebook Maltempo Campania, mareggiata e forte vento a Ischia: danni e disagi sulle coste x.com