Maltempo in Calabria le parole di Ferro | Il governo annuncia sostegno immediato

Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando danni alle abitazioni e alle strade. Il ministro Ferro ha dichiarato che il governo sta preparando aiuti immediati per le zone più colpite, dove molte famiglie hanno visto le proprie case allagate. Questa decisione arriva dopo le richieste di intervento fatte dai sindaci locali, preoccupati per la situazione di emergenza.

La sottosegretaria all'Interno ha ribadito l'impegno dell'esecutivo: "Risposte rapide ed efficaci alle comunità colpite dai cicloni" "Il Governo assicura vicinanza e interventi concreti a favore delle comunità calabresi duramente colpite dall’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha investito la regione". A ribadirlo è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’impegno dell’esecutivo nel fronteggiare le criticità causate dal ciclone Ulrike. “Il Governo Meloni è vicino alle comunità calabresi che stanno affrontando nuove emergenze-ha dichiarato Ferro-ed è determinato a garantire ai territori colpiti risposte tempestive ed efficaci.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il ministro Nello Musumeci si è recato in Sicilia per valutare personalmente i danni causati dal maltempo recente.

In seguito alle recenti condizioni di maltempo in Calabria, il Governo ha intervenuto prontamente con misure concrete per far fronte ai danni.

