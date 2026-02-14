Maltempo anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di Carnevale

Il maltempo ha costretto a rinviare la sfilata dei carri di Carnevale a Ortona, prevista per domani, domenica 15 febbraio. Le forti piogge e il vento intenso hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento, spostandolo a data da definire. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale per motivi di sicurezza e per evitare rischi ai partecipanti e agli spettatori. La festa, che attira ogni anno molte persone, si svolgerà in un’altra occasione, ancora da annunciare.

L'evento previsto il 15 febbraio è rimandato a domenica 22. Resta confermata la data di martedì 17 febbraio L’amministrazione comunale di Ortona informa che, a causa delle condizioni meteo avverse previste per domani, domenica 15 febbraio - con piogge abbondanti e vento forte - la sfilata dei carri allegorici è stata rinviata. La sfilata si terrà domenica 22 febbraio, mantenendo invariato il programma previsto. Resta confermata la data di martedì 17 febbraio. “Sono quindi revocati i provvedimenti inerenti l’ordinanza del Carnevale previsti per la giornata di domani. L’amministrazione comunale conclude l'avviso - ringrazia associazioni, carristi, volontari e cittadini per la collaborazione e la comprensione”.🔗 Leggi su Chietitoday.it Carnevale 2026 a Latina: rinviata per il maltempo la sfilata dei carri La prima sfilata dei carri di Carnevale a Latina prevista per sabato 7 febbraio è stata annullata a causa del maltempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Maltempo, anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di Carnevale; Maltempo, anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di Carnevale; Carnevale della domenica: rinvii per maltempo a Francavilla e Ortona, appuntamento a martedì; Ortona, rinviata la sfilata dei carri del Carnevale 2026 per maltempo. Maltempo, anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di CarnevaleL’amministrazione comunale di Ortona informa che, a causa delle condizioni meteo avverse previste per domani, domenica 15 febbraio - con piogge abbondanti e vento forte - la sfilata dei carri ... chietitoday.it Maltempo, allagamenti e frane in Calabria. A Fiumicino evacuate 50 personeLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, oggi allerta arancione in Campania, Lazio, E-R e Sardegna. Gialla in altre nove ... tg24.sky.it Maltempo, anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di Carnevale x.com Maltempo anche a Ortona rinviata la sfilata dei carri di Carnevale Nel primo commento facebook