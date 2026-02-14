Maltempo allerta arancione | la sindaca di Latina attiva il Centro operativo comunale

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire il maltempo che si sta abbattendo sulla città. La decisione arriva in seguito all’allerta arancione emessa per tutto il Lazio, a causa delle forti piogge previste. Le squadre di emergenza sono già pronte a intervenire in caso di allagamenti o altri disagi. La città si prepara a un fine settimana con condizioni meteorologiche avverse.

Latina si prepara al maltempo: Celentaro attiva il Coc, allerta arancione su tutto il Lazio. Latina si appresta ad affrontare un fine settimana all'insegna del maltempo con l'attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) disposto dalla sindaca Matilde Celentano. La decisione, presa in seguito all'emissione di un'allerta arancione per piogge su tutto il Lazio, mira a garantire una risposta tempestiva ed efficace a possibili emergenze. La perturbazione, soprannominata dai media "ciclone di San Valentino", potrebbe portare condizioni meteorologiche particolarmente intense.