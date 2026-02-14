Maltempo allagamenti e blackout nel cosentino | vigili del fuoco soccorrono residenti

Il maltempo ha causato allagamenti e blackout nel territorio del cosentino, portando i vigili del fuoco a intervenire per soccorrere numerosi residenti. La sera di venerdì, il fiume Crati si è gonfiato e ha rotto gli argini lungo tutto il suo percorso vicino alla foce, allagando vaste aree di Corigliano-Rossano e Cassano allo Ionio. Le acque hanno invaso strade e abitazioni, lasciando molte famiglie isolate e senza corrente elettrica.

Nella tarda serata di venerdì il fiume Crati ha ceduto lungo l’intero tratto della foce, provocando estese esondazioni che hanno interessato entrambi i versanti, nel cosentino: quello sud nel territorio di Corigliano-Rossano e quello nord nel comune di Cassano allo Ionio. Le acque hanno invaso numerose abitazioni e aree limitrofe, causando l’interruzione dell’energia elettrica e gravi difficoltà alla viabilità locale. Attualmente sono operative le squadre fluviali dei Comandi di Cosenza e Crotone, impegnate nelle operazioni di soccorso per trarre in salvo circa 40 persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni prive di corrente elettrica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I vigili del fuoco di Crotone sono intervenuti ieri a Gabella per salvare un cane rimasto intrappolato nel fango.

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Roma ha fronteggiato un’intensa emergenza maltempo, con 175 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e strade chiuse.

