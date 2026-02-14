Maltempo acqua nelle case dopo la mareggiata | famiglie evacuate

Una forte mareggiata ha causato l’allagamento di diverse case nel Centro-Sud, portando all’evacuazione di alcune famiglie. Le onde hanno raggiunto le strade e invaso le abitazioni, rendendo necessaria l’intervento dei soccorritori. Le precipitazioni abbondanti continuano a peggiorare la situazione in molte zone.

Una nuova e intensa ondata di maltempo si è abbattuta sull'Italia, colpendo in particolare le regioni del Centro-Sud. Piogge battenti, temporali e raffiche di burrasca stanno interessando ampie porzioni del Paese, provocando disagi alla viabilità, interventi di emergenza e provvedimenti straordinari da parte delle autorità locali. La Protezione civile ha diramato diversi livelli di allerta: arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, mentre l'allerta gialla riguarda Calabria, Toscana, Umbria e porzioni di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono ancora sotto stretta allerta a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

In risposta alle recenti condizioni meteorologiche avverse, il governo ha richiesto lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria

