Maltempo a Capranica voragine e frana nel Viterbese | traffico chiuso
Il maltempo ha causato una voragine e una frana a Capranica, bloccando il traffico nella zona. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno indebolito il terreno, portando a crolli improvvisi lungo le strade principali. Le autorità hanno già messo in atto le operazioni di messa in sicurezza, mentre le squadre di soccorso lavorano per ripristinare la viabilità.
Il maltempo nel Viterbese continua a provocare danni e disagi dopo giorni di precipitazioni intense che hanno colpito l’intera Tuscia. Le piogge incessanti stanno mettendo a dura prova il territorio, già fragile sotto il profilo idrogeologico. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi di dissesto, con smottamenti e cedimenti che hanno richiesto l’intervento delle autorità locali. La situazione più critica si è verificata a Capranica, in provincia di Viterbo, dove una frana ha causato l’apertura di una profonda voragine lungo via Robert Francis Kennedy. Il cedimento del terreno è avvenuto in seguito alle forti precipitazioni che hanno saturato il suolo, rendendolo instabile e pericoloso per la circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
“È venuta giù la strada”. Maltempo e disagi, frana crea una voragine: impossibile raggiungere il santuario
Maltempo a Napoli, voragine ai Camaldoli: traffico impazzito in Zona Ospedaliera e bus deviatiSono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Maltempo: una voragine e una frana a Capranica, nel ViterbeseContinuano le frane nel Viterbese causate dalle forti piogge che da giorni si stanno abbattendo su tutta la Tuscia. Oggi uno smottamento generato dalle precipitazioni ha aperto una voragine in via Rob ... ansa.it
Maltempo a Capranica: sprofonda un crocifisso, un altro travolto da una frana Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/02/frana-capranica-sprofonda-crocifisso-al-piazzale-dei-lavoratori/#gsc.tab=0 facebook