Maltempo a Capranica voragine e frana nel Viterbese | traffico chiuso

Il maltempo ha causato una voragine e una frana a Capranica, bloccando il traffico nella zona. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno indebolito il terreno, portando a crolli improvvisi lungo le strade principali. Le autorità hanno già messo in atto le operazioni di messa in sicurezza, mentre le squadre di soccorso lavorano per ripristinare la viabilità.

Il maltempo nel Viterbese continua a provocare danni e disagi dopo giorni di precipitazioni intense che hanno colpito l’intera Tuscia. Le piogge incessanti stanno mettendo a dura prova il territorio, già fragile sotto il profilo idrogeologico. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi di dissesto, con smottamenti e cedimenti che hanno richiesto l’intervento delle autorità locali. La situazione più critica si è verificata a Capranica, in provincia di Viterbo, dove una frana ha causato l’apertura di una profonda voragine lungo via Robert Francis Kennedy. Il cedimento del terreno è avvenuto in seguito alle forti precipitazioni che hanno saturato il suolo, rendendolo instabile e pericoloso per la circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

