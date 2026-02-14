napoli vive una fase di verifica dopo l’incontro disputato a Trieste, con la necessità di una risposta immediata sul piano tattico e motivazionale. L’analisi post-partita evidenzia l’esigenza di rinnovare impegno, disciplina e coesione, per meritare la maglia e la fiducia del club. La serata ha mostrato una partenza poco incisiva, seguita da una ripresa che, seppur presente, non è riuscita a invertire la tendenza. Il lavoro da impostare punta a restituire ritmo, compattezza e fiducia collettiva, senza distrazioni né indulgenze, concentrandosi sui singoli e sul reparto nel suo complesso. dalla sala stampa emergono indicazioni chiare: l’obiettivo è riprendere energia e giocare con intensità per meritare la maglia e le opportunità messe a disposizione dal club. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Magro: 'Ci siamo spenti subito, dobbiamo resettare e tornare a giocare insieme

