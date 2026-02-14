Madre e figlia circuite per 344 mila euro da ex dirigente Rsa | Ci fidavamo di lui

Madre e figlia, rispettivamente quasi centenaria e con problemi di salute mentale, sono state raggirate da un ex dirigente di una Rsa, che ha sottratto loro 344 mila euro. La truffa si è consumata perché le donne avevano riposto fiducia in lui, credendo alle sue promesse. La vicenda si è svolta a Brindisi, dove le due donne avevano incontrato l’uomo per questioni di assistenza e si sono lasciate convincere a affidargli il denaro.

Nell'ultima udienza, ascoltata una delle persone offese, parti civili nel procedimento che vede imputato Gianvito D'Aversa, la madre e il fratello. Intanto, il 34enne ostunese è tornato libero BRINDISI - Loro - madre oggi quasi centenaria e figlia in stato di fragilità psichica - si fidavano di lui. Si sarebbero poi ritrovate in una struttura senza poter avere alcun contatto con l'esterno. Poi, uscite: la propria casa spogliata di ogni bene. È questa l'estrema sintesi della deposizione di una delle persone offese - e parte civile - in un procedimento a carico di un ex dirigente di una Rsa che avrebbe circuito le due donne, al fine di appropriarsi di ingenti somme e altri beni, per un valore di circa 343 mila euro.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Un presunto raggiro da 344 mila euro ai danni di una donna di 90 anni e della figlia porta a un processo che coinvolge diversi soggetti.

