Madame farà tappa a Cattolica col nuovo tour

Madame arriverà a Cattolica domenica 9 agosto per esibirsi all’arena della Regina, portando il suo nuovo tour. La cantante vicentina, che ha appena annunciato sui social la tournée estiva, sceglie questa data come unica tappa in Emilia-Romagna. La sua presenza attirerà molti fan, desiderosi di ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album.

Un’estate sempre più da regina. L’atteso nuovo tour di Madame farà tappa anche a Cattolica. Domenica 9 agosto la cantautrice vicentina sarà all’arena della Regina per l’unica data in Emilia Romagna della nuova tourneé estiva, annunciata proprio ieri sui social dalla stessa artista. A distanza di tre anni dall’ultima tournée, Madame tornerà dal vivo con 15 date che toccheranno i principali festival e palcoscenici italiani, pronta a conquistare con la sua voce intensa e riconoscibile. I biglietti del tour – prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music – sono disponibili da ieri pomeriggio alle 18 su Ticketone (ticketone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

