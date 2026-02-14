Emmanuel Macron ha chiesto calma dopo la tragica morte di Quentin D., avvenuta a causa di un’aggressione violenta da parte di gruppi antifascisti a Lione. Il giovane di 23 anni è stato brutalmente picchiato mentre cercava di proteggere alcune ragazze del Collettivo Nemesis, che stavano manifestando pacificamente vicino a un evento di Rima Hassan, eurodeputata di La France Insoumise. La mancanza di risposte chiare alle violenze di questi gruppi ha alimentato tensioni nella città.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto un appello alla calma dopo la morte di Quentin D., il ragazzo di 23 anni che ha subito un bestiale pestaggio da parte degli antifascisti a Lione, mentre cercava di difendere da un’aggressione le ragazze del Collettivo femminile identitario Nemesis, che stavano manifestando pacificamente nei pressi di un evento organizzato da Rima Hassan, eurodeputata del partito della sinistra radicale La France Insoumise. Anche la famiglia di Quentin, attraverso il proprio legale, ha chiesto di mantenere «la calma e la moderazione» di fronte all’«agguato» di cui è stato vittima il ragazzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Macron si appella alla calma dopo la morte di Quentin: i troppi silenzi sulle violenze antifasciste presentano il conto

