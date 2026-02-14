Macron si appella alla calma dopo la morte di Quentin | i troppi silenzi sulle violenze antifasciste presentano il conto
Emmanuel Macron ha chiesto calma dopo la tragica morte di Quentin D., avvenuta a causa di un’aggressione violenta da parte di gruppi antifascisti a Lione. Il giovane di 23 anni è stato brutalmente picchiato mentre cercava di proteggere alcune ragazze del Collettivo Nemesis, che stavano manifestando pacificamente vicino a un evento di Rima Hassan, eurodeputata di La France Insoumise. La mancanza di risposte chiare alle violenze di questi gruppi ha alimentato tensioni nella città.
Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: «Si assuma le responsabilità». L’appello alla calma alla redazione infuriata
La Rai ha richiamato Paolo Petrecca dopo la telecronaca della cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
"Inquinamento . Turrite Secca. Troppi silenzi"
Tre mesi fa, alcuni cittadini di Castelnuovo avevano segnalato un problema ambientale a Turrite Secca e chiedevano un intervento urgente.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: L’asse non regge più, gli eurobond di Macron bocciati da Berlino; L’appello di Macron: Debito comune Ue per finanziare difesa e Intelligenza artificiale; L'appello di Macron: L'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via. Le intimidazioni degli Stati Uniti non sono finite; Macron: Debito comune Ue per difesa e AI. Ma Merz e Meloni (con molti altri Paesi Ue) si sfilano.
“Anche voi avete bisogno di noi”. Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera prima Merz e poi Macron voltano pagina sui rapporti transatlantici: “Ci sono delle crepe, bisogna ricostruire e rilanciare la fiducia”. Toni diversi per un comune messaggio facebook
