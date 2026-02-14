Ma quel bimbo… Vestito come Stefano De Martino sorprende tutti Che tipetto | chi è

Un bambino vestito come Stefano De Martino ha attirato l’attenzione dei passanti, perché indossa un completo elegante e tiene in mano un telefono rosso. La sua espressione furba e il modo in cui si muove fanno pensare che abbia già familiarità con le luci dei riflettori. Quel dettaglio, il telefono in mano, ha fatto notare a tutti il suo atteggiamento sicuro e deciso.

Un piccolo completo elegante, lo sguardo furbo rivolto verso l'obiettivo e tra le mani un telefono rosso inconfondibile. Così il piccolo Mattia è stato immortalato in una serie di scatti che hanno immediatamente conquistato i social. Camicia bianca, cravatta e pantaloni neri, proprio come Stefano De Martino quando entra in studio nelle vesti di conduttore di Affari Tuoi. A condividere le immagini è stata la mamma. Le fotografie, firmate dal fotografo Alessandro Cirillo, raccontano una scena che sembra uscita direttamente dallo studio televisivo. Mattia, nipote di Stefano e figlio di Adelaide De Martino, sorella del conduttore, gioca con tutti gli oggetti simbolo del celebre programma: dal telefono rosso, quello usato per parlare con il "Dottore", fino ai pacchi blu, uno ancora sigillato e uno aperto sul premio "Gennarino".