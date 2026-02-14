L’Uomo Vitruviano censurato Bufera sulla sigla delle Olimpiadi

L’Uomo Vitruviano scomparso dalla sigla delle Olimpiadi di Milano e Cortina ha scatenato una discussione tra gli spettatori. La decisione di rimuoverlo, motivata dalla volontà di evitare polemiche, ha suscitato reazioni tra chi considera l’opera un simbolo universale. Un breve video trasmesso sui canali Rai ha mostrato il disegno di Leonardo senza i particolari anatomici, creando sconcerto tra il pubblico.

L’Uomo Vitruviano "censurato" nella sigla dei Giochi di Milano e Cortina: questa la polemica sorta nelle scorse ore, a causa dell’opera di Leonardo apparsa priva di genitali nel breve video che sui canali Rai precede le gare delle Olimpiadi invernali attualmente in corso. Una diatriba che è arrivata anche a Vinci, con il sindaco Daniele Vanni che non le ha mandate a dire. "Desidero esprimere profonda attenzione e preoccupazione: Leonardo da Vinci rappresenta un patrimonio universale, ma per noi è prima di tutto identità, storia e responsabilità. Vinci è la sua città natale e custodisce con orgoglio la memoria del Genio, promuovendone l’opera e il pensiero nel pieno rispetto della sua integrità artistica e culturale – ha detto – l’Uomo Vitruviano non è soltanto un disegno celebre: è il simbolo dell’armonia tra arte e scienza e tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le opposizioni attaccano la Rai, accusando l’emittente di aver censurato il disegno dell’Uomo Vitruviano nella sigla olimpica.

La Rai ha scelto di usare una sigla per le Olimpiadi del 2026 che ha suscitato molte polemiche.

