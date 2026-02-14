Lunetta Savino ha spiegato che il suo intervento in “Se non ora quando” ha aperto un confronto diretto sulle questioni di genere, evidenziando come le donne fossero più avanti rispetto alla politica dell’epoca. Durante l’intervista a La Confessione, trasmessa sabato 14 febbraio su Rai 3, l’attrice ha ricordato come quel momento abbia scosso l’opinione pubblica, portando in primo piano temi ancora attuali.

“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Lunetta Savino, una delle attrici più amate del panorama televisivo italiano, è stata ospite di Peter Gomez a La Confessione, in onda sabato 14 febbraio su Rai 3. Durante l’intervista, l’attrice di Un medico in famiglia ha parlato della sua carriera e della sua partecipazione politica, in particolare alla storica manifestazione Se non ora quando, che il 13 febbraio 2011 portò migliaia di donne in piazza a Roma per protestare contro la visione della figura femminile promossa dal governo Berlusconi. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Lunetta Savino a La Confessione: “Con ‘Se non ora quando’ toccammo un nervo scoperto, le donne erano più avanti”

Lunetta Savino ha partecipato a La Confessione di Gomez su Rai3 e ha raccontato come il movimento ‘Se non ora quando’ abbia acceso una vera rivoluzione, portando in piazza migliaia di persone, uomini e donne di ogni provenienza politica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lunetta Savino: Con Se Non Ora Quando mostrammo che le donne erano più avanti; La Confessione con Peter Gomez; Meraviglie a Spello C’è il Festival del Cinema; Masterchef, l'elemento di disturbo del concorrente: il duetto che non ti aspetti con Cannavacciuolo sulle note di Un nuovo bacio - Video.

Ascanio Celestini e Lunetta Savino a La Confessione stasera su Rai 3Stasera all'ora di cena su Rai 3 torna La Confessione con Peter Gomez. Ospiti Ascanio Celestini e Lunetta Savino. corrierenazionale.it

Lunetta Savino: «Da giovane è capitata una cosa a tre. Brignano? Pessimo baciatore. Per il ruolo di prof di fellatio ero terrorizzata»Nello studio di Belve, Lunetta Savino «solare nonostante il nome che devo allo Sputnik» ripercorre la sua lunga e brillante carriera, e si toglie anche qualche sassolino: «Il cinema italiano non dà ... corriereadriatico.it

A fine febbraio iniziano le riprese della seconda stagione di Libera! La serie tv con Lunetta Savino e Matteo Martari tornerà con un nuovo ciclo di episodi dopo il successo della prima annata. Lunetta sarà di nuovo la magistrata che cerca la verità sulla morte d facebook