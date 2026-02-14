Nella terza giornata di test in Bahrain, Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo, dimostrando di essere il più rapido tra i piloti in pista. La sessione si è conclusa con Antonelli che ha concluso con 1’33”669, mentre Hamilton ha completato 138 giri, arrivando a meno di mezzo secondo dal leader. Norris ha commentato a Verstappen:

La terza e ultima giornata di prove in Bahrain si chiude all’insegna del tricolore. Kimi Antonelli sulla Mercedes ha chiuso con il miglior tempo in 1’33”669 e terzo è arrivato Lewis Hamilton su una Ferrari che ha accumulato 138 tornate piazzandosi terzo a 540 millesimi dal più veloce. Se in questi primi test ci si concentrava sull’affidabilità della SF-26, allora l’esame è stato ampiamente superato, sebbene a pochi minuti dalla fine sia arrivata la bandiera rossa per un problema tecnico che ha costretto il pilota inglese a raggiungere a piedi il box. Il gp del Bahrain si compone di 57 giri, per cui la vettura di Hamilton ha superato di 80 tornate quanto sarebbe stato richiesto in condizioni normali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ultimo test in Bahrain. Norris a Verstappen: "Puoi anche smettere». Kimi è il più veloce . Hamilton terzo tempo

Lewis Hamilton ha ottenuto ottimi risultati con la Ferrari durante i test in Bahrain, grazie a una strategia efficace e a una buona messa a punto della vettura.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: HIGHLIGHTS: l'ultimo giorno del Test di Sepang nel segno delle GP26; PREVIEW DEL TEST: a Phillip Island l’ultima due giorni per WorldSBK e WorldSSP prima del via del 2026; MasterChef, tra Skill Test tristellati e un'eliminazione inaspettata. FOTO; La tentazione di Donald Trump sul nucleare.

Test F1, concluso il secondo giorno di prove in Bahrain: Leclerc mattatore con la Ferrari, problemi per Mercedes e Red BullLa seconda giornata dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è conclusa: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi in pista ... fanpage.it

Test F1, terminato il terzo giorno di prove in Bahrain: Antonelli su Mercedes detta il passo, Hamilton con la Ferrari segue a ruotaIl terzo e ultimo giorno dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è concluso: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi ... fanpage.it

Si è concluso anche l'ultimo giorno dei primi test in Bahrain. Quest'oggi comincerei da Aston Martin che riscontra diversi problemi tra cambio e peso veramente gravissimi, i 4 secondi citati da Stroll erano veritieri nella giornata di ieri ed il team adiacente a Silve facebook

F1: Antonelli il più veloce nell'ultimo giorno dei test in Bahrain. Mercedes in evidenza col secondo tempo di Russell, Hamilton terzo #ANSAmotori #ANSA x.com