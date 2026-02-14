L’ultima telefonata di Daniela Ruggi | aveva un appuntamento con qualcuno? In casa trovate banconote sparse

Daniela Ruggi ha chiamato qualcuno alle 16 del 20 settembre 2024, poi è stata trovata in casa con banconote sparse sul pavimento. La ragazza era ancora viva in quel momento, ma da allora non si hanno sue notizie. La scena del suo appartamento mostra evidenti segni di confusione, con soldi distribuiti ovunque.

Daniela Ruggi era ancora viva la sera del 20 settembre 2024: l'ultima telefonata della giovane risale alle 16.59, diretta ad un anziano del paese ma il traffico dati risulta attivo fino alle 23.38, quando cessa definitivamente di funzionare. Cos'è successo a Daniela dopo? Aveva forse un appuntamento con qualcuno? Emergono ogni giorno nuovi, inquietanti elementi sulla scomparsa della 32enne di Vitriola e il successivo ritrovamento, il primo gennaio, del suo teschio della ormai famosa Torre Pignone. Dei nuovi elementi si apprende dalla richiesta di archiviazione nei confronti dell' unico indagato per il sequestro della giovane: lo 'sceriffo' Domenico Lanza, lontano diversi chilometri dalla casa di Daniela il giorno della sua scomparsa. Scomparsa di Daniela Ruggi, dissequestrate casa ed auto di Domenico Lanza La procura di Modena ha deciso di dissequestrare casa, auto e telefono di Domenico Lanza, l'uomo di 68 anni che vive a Polinago. Resti umani trovati vicino casa di Daniela Ruggi: si attende il DNA: 'La madre è scioccata' A Vitriola, nelle vicinanze di casa di Daniela Ruggi, sono stati rinvenuti resti umani in un casolare abbandonato. Daniela Ruggi sarebbe scomparsa il 20 settembre 2024 e non il 18 settembre