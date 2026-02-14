L' ultima squadra di Milano che gioca a Hockey

Mattia Mai ha scoperto l’hockey a soli sei anni, quando sua madre lo ha portato per la prima volta in una pista di ghiaccio a Milano. Oggi, a distanza di anni, continua a vestire la maglia della stessa squadra cittadina, che rappresenta uno degli ultimi club di hockey ancora attivi nella città. La sua dedizione testimonia come questa disciplina rimanga viva tra pochi appassionati locali.

Mattai Mai gioca nella squadra di hockey inline del Quanta Club. Prima si allenava sul ghiaccio, ma oggi in città non esiste più nessun palazzetto. "Ho iniziato a 6 anni", ricorda Mattia Mai ha iniziato a giocare a hockey quando aveva 6 anni. È una passione che è cresciuta nel tempo e non l’ha mai abbandonato. Oggi Mattia gioca ancora. Ma non più a hockey sul ghiaccio. Da qualche anno si allena al Quanta Club ad Affori nel torneo di serie A dell’hockey inline. Una disciplina nata in Europa verso la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, che si è sviluppata nel sud della Svizzera come alternativa estiva all'hockey su ghiaccio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La Fiorentina affronta un momento cruciale, con la società chiamata a cambiare rotta per rilanciare il progetto e il morale della squadra.

Il team italiano di hockey ghiaccio ha affrontato ieri la Germania in un’amichevole di prova prima dell’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Lindsey Vonn, una paziente esemplare: il medico racconta il lavoro di squadra dopo l’incidente alla campionessaStefano Zanarella, primario di Ortopedia a Treviso, svela il percorso clinico della campionessa dopo tre interventi alla gamba sinistra ... ilfattoquotidiano.it

Fontana a Sighel: «Io non faccio parte della squadra? Non mi interessa. Se avessi voluto, sarei rimasta all'estero»La regina dello short track Arianna Fontana risponde al compagno di staffetta che l'accusa di lavorare all'estero e non saper far parte della squadra: «Se non avessi voluto, sarei rimasta negli Stati ... corriere.it

