Luciano Darderi convince e approda in semifinale a Buenos Aires | Pedro Martinez sconfitto in due set

Luciano Darderi ha ottenuto una vittoria convincente contro Pedro Martinez, che gli permette di accedere alle semifinali dell’ATP 250 di Buenos Aires. La partita si è conclusa in due set, evidenziando la sua solidità in campo. Darderi, che occupa la 22ª posizione nel ranking mondiale, ha mostrato grande determinazione nel torneo argentino.

Missione compiuta per Luciano Darderi. Il numero 22 del mondo conquista l’accesso alle semifinali dell’ATP 250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina, il classe 2002 nativo di Villa Gesell si impone con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 32 minuti contro lo spagnolo Pedro Martinez (numero 94 del ranking). Una prestazione solida e convincente per l’italo-argentino, che approda così al penultimo atto del torneo, dove affronterà la testa di serie numero 4, Sebastian Baez, nel remake della sfida andata in scena agli Australian Open di quest’anno e vinta da Luciano in quattro set. Nel primo set, il 23enne di origini sudamericane fatica a entrare in partita, annullando una palla break in avvio e altre tre nel terzo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Berrettini si ferma agli ottavi di finale all’Atp di Buenos Aires.

