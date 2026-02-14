Lucia Ronchetti una lingua che canta e si candida a mito

Lucia Ronchetti ha attirato l’attenzione nel 2023 quando ha trascorso alcuni mesi al Wissenschaftskolleg zu Berlin, un centro di ricerca e musica frequentato da artisti e scienziati. Durante la sua residenza, ha lavorato su nuove composizioni che esplorano il potere delle parole e dei suoni. La sua musica si distingue per la capacità di unire canto e mito, creando un linguaggio che sembra provenire da tempi antichi ma che si rinnova continuamente. Un esempio concreto è il suo ultimo spettacolo, dove le voci si intrecciano in melodie che sembrano raccontare storie di un passato mitico.

Incontro con la compositrice in occasione del nuovo allestimento della sua opera Inferno, tratta da Dante, che sarà al Teatro dell'Opera di Roma dal 19 febbraio Abbiamo conosciuto Lucia Ronchetti nel 2023 in occasione della sua residenza in qualità di compositore residente al Wissenschaftskolleg zu Berlin, prestigiosa sede d'incontro e studio fra artisti, ricercatori, scienziati e scrittori provenienti da tutto il mondo e abbiamo subito avuto modo d'intuire una delle qualità massime della Ronchetti, oltre ad una incredibile etica del lavoro, la sua straordinaria curiosità intellettuale per le musiche del mondo e per le arti tout-court, oltre qualsiasi schematica divisione fra culture alte e basse etc.