luce pubblica con mms ed hera

L’affidamento del servizio di illuminazione pubblica a Fossombrone è stato deciso dopo mesi di trattative tra le aziende coinvolte. Il Comune ha scelto il raggruppamento formato da Marche Multiservizi e Hera Luce, portando a termine la procedura di gara. La decisione arriva in un momento in cui il municipio ha bisogno di rinnovare le lampade per migliorare l’illuminazione nelle strade centrali.

Pochi giorni fa si è arrivati finalmente in fondo alla complessa procedura di affidamento del servizio di illuminazione pubblica di Fossombrone al "raggruppamento temporaneo di imprese" formato da Marche Multiservizi e Hera Luce. L’affidamento è in regime di project financing, il che vuol dire che i concessionari che si aggiudicano la gara sono ripagati del loro investimento mediante un canone annuo versato dal Comune e calcolato per coprire sia il costo dell’investimento iniziale che la gestione del servizio per 20 anni. Il vicesindaco Michele Chiarabilli annuncia infatti che "è stato sottoscritto il verbale di avvio del servizio e di consegna degli impianti tra l’Ufficio Tecnico del Comune e le due imprese Marche Multiservizi spa ed Hera luce srl". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

