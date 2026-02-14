lucas pinheiro braathen domina la discesa olimpica vinatzer risale in classifica

Lucas Pinheiro Braathen si impone nella discesa olimpica, mentre Vinatzer riesce a risalire posizioni in classifica. Il Brasile si prepara a Milano Cortina 2026, sperando di ottenere risultati che non sono ancora stati raggiunti prima. La nazionale brasiliana si concentra su allenamenti intensi e nuovi talenti, con l’obiettivo di fare meglio rispetto alle precedenti partecipazioni.

Il Brasile guarda con fiducia a Milano Cortina 2026, puntando a una svolta storica nelle discipline invernali. Un giovane talento sta accendendo le speranze nazionali grazie a una prestazione di estrema precisione che potrebbe riscrivere le aspettative sul gigante e alimentare il sogno olimpico. Con il pettorale numero 1, braathen ha imposto un ritmo impeccabile e ha tagliato la prima manche in testa alla classifica. Il distacco dal diretto inseguitore è stato significativo, con marco odermatt staccato di 0,95 secondi dal brasiliano. A distanza di pochi decimi, emergono altri atleti kämp a 1 secondo o poco più: loic meillard (+1,57), thomas tumler (+1,89) e leo anguenot (+1,91) si allenano per la parte finale della gara, seguiti da henrik kristoffersen (+1,93) e da un gruppo di inseguitori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lucas Pinheiro Braathen ha preso il comando nel gigante olimpico a Milano Cortina 2026, portando il Brasile vicino a un risultato storico.

Lucas Pinheiro Braathen si prepara alle Olimpiadi con tutte le possibilità di fare bene.

