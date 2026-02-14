Luca Volpe | il mentalista italiano tra Focus 100 e The Sync Project

Luca Volpe, mentalista italiano noto a livello internazionale, si trova al centro di due progetti innovativi dopo aver visitato le piazze finanziarie di Dubai e Londra. La sua presenza lì ha portato alla creazione di un protocollo per migliorare il mindset e a una piattaforma digitale pensata per le imprese. Questo passo mira a ridefinire le strategie di crescita e performance nel mondo degli affari.

Dalle grandi piazze finanziarie di Dubai e Londra, Luca Volpe, il mentalista italiano più famoso al mondo lancia una doppia sfida al mercato globale: un protocollo per il mindset d’eccellenza e un’esperienza digitale rivoluzionaria per le aziende. Quando colossi del calibro di BMW, Amazon, LinkedIn e Qatar Airways necessitano di trasformare un evento in un asset strategico, si rivolgono a Luca Volpe. Oggi, il mentalista italiano per aziende più rinomato al mondo annuncia un duplice lancio destinato a ridefinire gli standard del settore corporate. Focus 100: Il Manuale per il Dominio del Mercato Il nuovo libro di Volpe non è un semplice testo, ma un sistema di precisione progettato per chi opera in contesti ad altissima pressione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il celebre mentalista Luca Volpe annuncia l’uscita del suo nuovo libro, FOCUS 100; Franco Francesca: quando la moda sostenibile diventa Eco Luxury; Il lusso del Big Art Festival conquista St. Moritz al Billionaire.

Luca Volpe: il mentalista italiano tra Focus 100 e The Sync ProjectDalle grandi piazze finanziarie di Dubai e Londra, Luca Volpe, il mentalista italiano più famoso al mondo lancia una doppia sfida al mercato globale: un protocollo per il mindset d’eccellenza e un’esp ... ildenaro.it

Festa tra motori e glamour in via Salaria con il mentalista Luca Volpe e le creazioni dello chef PascucciSe la location vuole (sempre) la sua parte la festa che, l'altra sera, ha illuminato via Salaria 1268 dimostra quanto poco possa essere indicativa la parola «concessionario» per la nuova «casa romana» ... roma.corriere.it

Luca Volpe. . Giovedì pomeriggio, a Roma, parleremo dei “rischi del web”, dei minori lasciati troppo soli e degli anziani sempre più in difficoltà, di un senso della famiglia ormai smarrito, di genitorialitá, divieti dei social, truffe online e sentimentali e tanto, tantiss facebook