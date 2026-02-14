Luca De Aliprandini | Sono partito titubante bisogna accettare C’era qualche segno

Luca De Aliprandini ha deciso di abbandonare anzitempo la gara di slalom gigante ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver sentito alcuni fastidi durante la discesa. La sua scelta deriva da una sensazione di disagio, che ha reso difficile continuare la prova. De Aliprandini aveva iniziato la gara con qualche dubbio, ma ha preferito fermarsi prima di rischiare ulteriori problemi fisici.

Luca De Aliprandini chiude in anticipo la propria avventura in slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La perdita di uno sci ne provoca l’uscita di scena durante la prima manche, riducendo così il numero di italiani in grado di disputare la seconda (diventato dimezzato con l’uscita anche di Tobias Kastlunger). Queste le parole del nativo di Cles alla Rai: “ Bisogna accettare la realtà dei fatti, è andata così. Peccato, sono partito un po’ titubante, ma da metà avevo preso un bel ritmo e iniziavo a sentirmi bene. Pensavo che avrei potuto mettermi in zona interessante nella seconda manche nonostante il numero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luca De Aliprandini: “Sono partito titubante, bisogna accettare. C’era qualche segno” Luca De Aliprandini: “Faticato con la visibilità, ma ho il fuoco dentro. Le Olimpiadi si avvicinano” Luca De Aliprandini, atleta di sci alpino, ha concluso al 17º posto nel gigante di Adelboden, una tappa della Coppa del Mondo. Luca De Aliprandini eliminato nella prima manche sulla Gran Risa: “Ho faticato a prendere il ritmo ed ho commesso subito un errore Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Olimpiadi, dalla scuola di Malles 23 atleti: da Dorothea Wierer a Luca De Aliprandini; Pettorali di partenza dello slalom gigante maschile del 14 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Sci alpino, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano...; Sci alpino, scelti i 4 gigantisti olimpici dell’Italia. C’è anche Giovanni Franzoni!. Luca De Aliprandini: Sono partito titubante, bisogna accettare. C’era qualche segnoLuca De Aliprandini chiude in anticipo la propria avventura in slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La perdita di uno sci ne provoca ... oasport.it Olimpiadi, dalla scuola di Malles 23 atleti: da Dorothea Wierer a Luca De AliprandiniDall’istituto Claudia de’ Medici sono passati tanti nomi che figurano fra i partecipanti a Milano Cortina: tra le figurano anche Giacomel e Tumler ... altoadige.it Speranze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile x.com Occhi puntati su Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer che scenderanno dallo Stelvio Ski Centre di Bormio facebook