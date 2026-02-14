Guidi afferma che l’ottimismo nasce dalla convinzione che l’Italia può vincere insieme, dopo aver presentato i progetti per la candidatura di Carrara a Capitale della Cultura 2028. La delegazione proveniente dall’area apuana si sta preparando con intensità per l’audizione del 27 febbraio al ministero della Cultura a Roma. Il loro obiettivo è mostrare le idee e i piani che intendono portare avanti per valorizzare il patrimonio culturale locale.

Giorni febbrili di preparazione in vista dell’audizione del 27 febbraio nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma quando la delegazione apuana spiegherà i criteri e i progetti per essere Capitale nel 2028. Il risultato si saprà poi entro il mese successivo. Ne paliamo con Marco Guidi, già vice sindaco e ora consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Guidi, che cosa pensa della candidatura? "E’ stata un’ottima idea perché ha avuto il merito di unire tutto il territorio e anche chi all’inizio non la vedeva di buon occhio come se non ne fossimo all’altezza e si dovesse pensare solo alle cose più quotidiane e banali si è convinto che è un progetto unitario e che coinvolge tutto il territorio e ogni amministrazione di qualsiasi colore sia ribaltando quello che è sempre stato il nostro limite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ottimismo di Guidi: "Insieme si può vincere. Rappresentiamo l’idea di cultura legata all’Italia"

Italia e Germania rafforzano la collaborazione su difesa, cultura e industria, evidenziando un comune impegno.

Forza Italia apre a Calenda, leader di Azione, evidenziando la possibilità di un dialogo su temi quali giustizia e amministrative.

