Lotta allo sfruttamento Filiera ‘trasparente’ In arrivo piattaforma | Ecco come funziona

Il governo ha annunciato l’arrivo di una nuova piattaforma per combattere lo sfruttamento nelle filiere produttive, dopo le recenti inchieste che hanno smascherato situazioni di illegalità in alcuni marchi della moda. Le indagini, condotte tra Milano e Prato, hanno rivelato come le lunghe catene di forniture favoriscano il lavoro nero e le condizioni di sfruttamento, spesso nelle aziende cinesi che operano in Italia. Un esempio concreto: in alcune fabbriche, gli operai vengono pagati appena tre euro all’ora e sono costretti a vivere all’interno degli stabilimenti. La piattaforma mira a rendere più trasparente un sistema

Le inchieste che hanno toccato famosi brand del mondo della moda - prima quelle di Milano, pochi giorni fa quella pratese con il caso Piazza Italia - hanno messo in luce tutte le insidie che una filiera lunga e spezzettata nasconde nelle anse di un percorso che si snoda tra appalti e subappalti dove tavolta si annidano aziende, soprattutto cinesi, in cui l’illegalità la fa da padrone: lavoro a nero, operai pagati tre euro l’ora, fabbriche dormitorio. Quello che raccontano le inchieste è il problema dell’insufficiente controllo della catena di fornitura, che ha portato ad esempio all’amministrazione giudiziaria per Piazza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta allo sfruttamento. Filiera ‘trasparente’. In arrivo piattaforma: "Ecco come funziona" Lotta allo sfruttamento. I Sudd Cobas alla Camera: "No Commissario speciale" Dopo nove giorni di presidio permanente, si chiude la vicenda del pronto moda JKM, simbolo della lotta allo sfruttamento. Lotta allo sfruttamento: 13 operai al nero in ditta, due arresti e maxi multe Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lotta allo sfruttamento. Filiera ‘trasparente’. In arrivo piattaforma: Ecco come funziona; Moda. L’altra faccia del Made in Italy è lo sfruttamento sistemico nelle filiere; Arance frigie, così si garantisce trasparenza in tutta la filiera degli agrumi del Carnevale di Ivrea; Un protocollo per garantire la legalità delle arance del Carnevale di Ivrea. Lotta allo sfruttamento. Filiera ‘trasparente’. In arrivo piattaforma: Ecco come funzionaE’ lo strumento previsto dal protocollo nato a Milano dopo le inchieste che hanno toccato noti brand. Sianesi, professore al Politecnico: Potranno aderire tutte le aziende del settore. Obiettivo ‘bo ... lanazione.it Lotta allo sfruttamento. I Sudd Cobas alla Camera: No Commissario specialeI rappresentanti sindacali ricevuti dalla IX commissione per tre proposte L’ipersfruttamento nella filiera moda è questione nazionale: occorre obbligare le imprese alla trasparenza, tracciabilità e ... lanazione.it Nuova campagna di scioperi dei Sudd cobas Prato Firenze nel distretto tessile di Prato: c'è ancora sfruttamento. Ma la lotta inizia a pagare. facebook