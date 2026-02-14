Lorient-Angers domenica 15 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Lorient e Angers si affrontano domenica 15 febbraio alle 17:15 in una partita che mette in gioco le speranze di entrambe le squadre di mantenere una posizione sicura in classifica. Entrambe le formazioni, infatti, sono già tranquille rispetto alla zona retrocessione, con un buon vantaggio sui rivali più vicini. La sfida rappresenta un momento importante per valutare le ambizioni di ogni squadra in vista delle ultime partite di campionato e potrebbe dare indicazioni sui piani futuri di entrambe.

Due squadre che a febbraio possono già programmare la prossima stagione visto l'ampio margine di vantaggio sulla zona retrocessione: Lorient e Angers si sfidano in una gara che ne misurerà le ambizioni da qui alla fine del campionato. I merlus hanno perso il derby contro lo Stade Brestois, reduci dai quarti di finale di coppa di Francia conquistati.