Lorenzo Simonelli fa un passo indietro sui 60 hs personali di Carraro e Muraro

Lorenzo Simonelli si ritira dai 60 ostacoli, dopo aver stabilito il suo miglior tempo personale di 7 secondi e 3 decimi, a causa di un fastidio muscolare che limita la sua performance. La sua decisione arriva in vista dell’appuntamento di questo fine settimana a Modena, dove avrebbe dovuto affrontare la gara con determinazione. Simonelli aveva mostrato ottimi segnali di forma, ma ora preferisce prendersi cura del suo corpo per evitare rischi maggiori. La sua presenza sulla pedana di partenza sarà rimandata a future competizioni, mentre i suoi avversari si preparano a sfruttare questa assenza.

Lorenzo Simonelli ha scelto l'impianto di Modena per gareggiare in questo fine settimana, cimentandosi in un doppio turno sui 60 ostacoli dopo che otto giorni fa si era espresso in un convincente 7.50 a Madrid in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Il Campione d'Europa dei 110 ostacoli ha compiuto un passo indietro rispetto alla prestazione offerta nella capitale spagnola, rimanendo lontano dal miglior crono stagionale. Il laziale si è espresso in 7.65 nel turno preliminare, migliorandosi poi di cinque centesimi in finale: 7.