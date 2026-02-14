Francesca Lollobrigida ha commentato le critiche ricevute dopo aver condiviso interviste con suo figlio, accusata di essere troppo esposta. La pattinatrice ha spiegato che molte persone non conoscono gli sforzi e le difficoltà dietro alle sue due medaglie d’oro olimpiche sui 3000 e 5000 metri. La sua presenza in televisione ha acceso discussioni sui limiti tra vita privata e notorietà pubblica.

Francesca Lollobrigida una delle grandi protagoniste dell’Olimpiade di Milano-Cortina. Ha vinto due ori olimpici nel pattinaggio velocità, tremila e cinquemila metri. È laziale, di Frascati, vive a Ladispoli vicino Roma. Dopo la sua prima vittoria, ha fatto le interviste con in braccio suo figlio che non vedeva da giorni. Ovviamente si è scatenato l’odio social nei suoi confronti. Ne parla in quest’intervista al Corsera, a firma Gaia Piccardi. La rete dei nonni è stata importante nel suo caso? Francesca Lollobrigida: “Moltissimo. La mia gravidanza è stata decisa con mio marito dopo aver riunito tutta la famiglia, proprio perché sapevo che avrei avuto bisogno di ciascuno di loro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lollobrigida: “Tante donne mi hanno attaccata per le interviste con mio figlio. La gente non sa nulla di cosa c’è dietro due ori olimpici”

Marcell Jacobs torna a lavorare con il tecnico Giovanni Camossi, con cui ha vinto i due ori olimpici di Tokyo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L’oro di Lollobrigida e la sorellanza; Milano Cortina 2026, medaglia d'oro e mamma: la doppia vittoria di Francesca Lollobrigida; Francesca Lollobrigida: Mio figlio Tommaso in braccio? Sono stata criticata. Ma un'atleta senza aiuti non potrà mai essere madre; Francesca Lollobrigida: Volevo ritirarmi perché un virus mi aveva prostrato, ho dimostrato che mamma e atleta al top si può.

Francesca Lollobrigida e le critiche al figlio dopo l’oro: «Dispiaciuta dei commenti cattivi, soprattutto da donne»Francesca Lollobrigida risponde alle critiche sul figlio dopo l’oro a Milano-Cortina: le parole della campionessa a Casa Italia. donnamoderna.com

Francesca Lollobrigida: Ho letto commenti cattivi, soprattutto da donne. Non toccate mio figlioFrancesca Lollobrigida dopo le due medaglie d'oro olimpiche spegne le critiche sul comportamento del figlio durante l'intervista virale ... fanpage.it

Lollobrigida mamma d’oro: mi piacerebbe far conoscere il mio sport a tante ragazze- facebook

L’epoca del giudizio sempre e comunque: il solo fatto che abbia dovuto fare questa precisazione è proprio un fallimento a livello di umanità ed empatia di tante persone #Lollobrigida #Olimpiadilnvernali2026 x.com