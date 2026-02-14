L’Olimpiade Milano-Cortina 2026 fa parlare anche sui social network, oltre alle tradizionali notizie sportive. Qualcuno ha iniziato a lanciare richieste divertenti, come quella di organizzare incontri a San Valentino, ispirandosi alle slittinis. Un utente ha condiviso un appello per trovare qualcuno con cui festeggiare la festa degli innamorati durante i giochi, aggiungendo che l’idea gli sembra originale.

La vita degli atleti nei villaggi è l’argomento più gettonato in rete. Dai bidet, alla vita al Villaggio olimpico fino alle richieste per San Valentino. Ma non tutto può essere postato Francesca Lollobrigida conquista l'oro anche nei 5.000 metri di Milano-Cortina 2026 Non solo bidet a Milano Cortina 2026. C’è chi fa appelli sui social per avere appuntamenti a San Valentino come la slittinista americana Sophia Kirkby. Chi come lo snowboarder bulgaro Tervel Zamfirov ha pubblicato un video in aeroporto in cui fa suonare i metal detector e poi sfodera la sua medaglia di bronzo davanti a un addetto alla sicurezza incredulo, ma divertito dallo scherzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Olimpiade raccontata sui social

La stagione dei Florio è un viaggio nella storia di Palermo, narrato attraverso i simboli dei Leoni di Sicilia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Apertura?; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura; Milano-Cortina 2026: l’Olimpiade che non sa raccontarsi; Lo sguardo trentino che racconta l'Olimpiade: Sandro de Manincor guida la produzione tv dello sci alpino femminile a Cortina.

Cortina 2026, Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi | Olimpiadi, la casa dei Veneti raccontata dai Veneto Creators facebook