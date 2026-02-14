L’offerta didattica | 79 percorsi di studio 4.100 immatricolati Novità dei corsi online

L’università di Siena ha presentato un totale di 79 corsi di studio, attirando 4.100 nuovi studenti. La novità principale riguarda l’introduzione di corsi online, che ampliano le modalità di accesso alla formazione. Durante l’Open day 2026 al San Niccolò, si parlerà principalmente di questa proposta formativa, con incontri dedicati alle nuove opportunità e ai percorsi disponibili.

Al centro delle due giornate dell’ Open day 2026 al San Niccolò sarà naturalmente l’ offerta didattica dell’ ateneo senese per il prossimo anno accademico. Saranno in totale 79 i corsi di studio a Siena, Arezzo, San Giovanni Valdarno e Grosseto, di cui 19 in lingua inglese e 10 che permettono di ottenere il doppio titolo italiano e straniero con prestigiose università estere. Dopo il diploma superiore è possibile accedere a 35 corsi triennali ed a 6 corsi a ciclo unico, alcuni a numero programmato. Sarà possibile ottenere informazioni anche sui successivi cicli di studio magistrali (biennali), effettuare visite all’interno dei laboratori e degli ambienti didattici e incontrare gli studenti tutor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

