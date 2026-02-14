Lodo e l’anarchico ucciso innocente | Sotto i 30 anni sanno chi è Cucchi ma spesso non conoscono Pinelli

Giuseppe Pinelli, morto innocente negli uffici della Questura di Milano, resta un simbolo di ingiustizia e violenza. Le sue tracce sono ancora vivi tra i cittadini, ma molti giovani sotto i 30 anni non conoscono il suo nome, anche se sanno chi era Cucchi. Un dettaglio che rivela come la memoria delle vittime di repressione venga spesso dimenticata o trascurata.

"Ucciso innocente nei locali della Questura di Milano". Così sulla lapide che ricorda Giuseppe Pinelli, in piazza Fontana. Anche se la prima parola viene spesso vandalizzata. Chissà se un giorno si farà pace con questo frammento di storia. Intanto a teatro torna "Morte accidentale di un anarchico" di Dario Fo e Franca Rame, dal 17 al 22 febbraio al Carcano per la regia di Giorgio Gallione. Le vicende del dicembre 1969 trasferite anni prima a New York (per questioni legali). Il paradosso comico a spulciare documenti e depistaggi. Con la figura del Matto a fare da motore all'azione. Qui interpretato da Lodo Guenzi.